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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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2683
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Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну: де пролунали вибухи

У ніч на 6 червня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку по території України з використанням ударних дронів, крилатих і балістичних ракет.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Бомбардувальник Ту-95МС

Бомбардувальник Ту-95МС / © Getty Images

Росія в ніч проти 6 червня здійснила масовану комбіновану атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові заявили, що атака здійснювалась за допомогою ударних БпЛА, а також крилатих «Калібр"/Х101 та балістичних ракет.

Повідомлояється, що вибухи пролунали у Києві, Чернігові, Луцьку, Тернополі, Житомирі, а також у низці інших регіонів.

Також вибухи фіксувались у інших регіонах України під час масованої атаки БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 6 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та рухаються у напрямку пускових рубежів.

Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 6 червня виникли перебої зі світлом під час атаки ворожих БпЛА.

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