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- Війна
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Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну: де пролунали вибухи
У ніч на 6 червня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку по території України з використанням ударних дронів, крилатих і балістичних ракет.
Росія в ніч проти 6 червня здійснила масовану комбіновану атаку на Україну.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові заявили, що атака здійснювалась за допомогою ударних БпЛА, а також крилатих «Калібр"/Х101 та балістичних ракет.
Повідомлояється, що вибухи пролунали у Києві, Чернігові, Луцьку, Тернополі, Житомирі, а також у низці інших регіонів.
Також вибухи фіксувались у інших регіонах України під час масованої атаки БпЛА.
Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 6 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та рухаються у напрямку пускових рубежів.
Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 6 червня виникли перебої зі світлом під час атаки ворожих БпЛА.