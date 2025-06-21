Росія зменшила інтенсивність штурмів на Сумщині: у ЗСУ назвали причину

Російські війська / © Associated Press

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У прикордонні Сумської області знизилася інтенсивність штурмів російських військ. Причина — значне виснаження сил та засобів ворога, а не зміна тактики.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі для 24 Каналу.

Тимочко підкреслив, що літній наступ 2025 року є продовженням операцій, розпочатих у 2024-му. Цьогоріч окупанти розгорнули бойові дії на тих напрямках, де торік наступальних дій не планували.

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«У росіян щодо наступу 2024 року у 2025 нічого не змінилося. Ті ж малі групи, лобові атаки, спроби масштабувати удари по цивільному населенню України. Можливо, вони збільшили масштаб підходу до геноцидних ударів по українських тилових містах саме безпілотниками саме з прицільною установкою на удари по цивільних об’єктах, людях», — додав Тимочко.

За його словами, ще торік РФ планувала наступ на Сумщину, але через дії ЗСУ — зокрема Курську операцію — реалізацію було відкладено. Ворог накопичив до 60 тисяч особового складу в прикордонних районах, однак реального просування не досяг.

«Зараз зменшилась не кількість атак противника чи їхня інтенсивність. Тому що вони опираються в лінії оборони. Наступальний потенціал піхотних сил, яких вони загнали в ці нейтральні сірі зони прикордоння, накопичення сил призвело до великих втрат. Вони перекидали війська з Півдня. Ресурс, який вони планували розгорнути в оперативний чи стратегічний наступ, стерся на тактичному рівні», — зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Як наголосив Тимочко, попри тимчасове зниження активності, РФ зберігає намір відновити наступ. Проте навряд чи окупанти зможуть суттєво просунутися вглиб Сумщини.

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«Зменшення кількості атак противника відбулося не тому, що він запропонував якусь унікальну стратегію чи у нього змінився підхід. Тому що ті сили, які вони розраховували застосовувати на більших територіях, просто стерлися. Зараз вони будуть проводити певну реорганізацію сил для того, щоб продовжувати свою військову кампанію», — додав він.

Раніше в естонській розвідці зазначили, що окупанти не можуть досягти прориву на фронті, тому дедалі частіше вдається до ударів по житлових кварталах України.