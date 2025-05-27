Війна в Україні / © Associated Press

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Нещодавні переміщення російських сил свідчать про ймовірну спробу змінити фокус наступальних дій. Зокрема, перекидання військ до північної Сумщини може бути частиною реалізації ідеї диктатора Путіна про створення так званої «буферної зони» вздовж державного кордону з Україною.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що остання вимога президента РФ Володимира Путіна щодо формування «буферної зони» вздовж російсько-українського кордону, а також постійні спроби повністю окупувати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області демонструють його прагнення до подальшої експансії, попри обмежені ресурси самої Росії.

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У документі також наведені дані українського військового експерта Костянтина Машовця. Він повідомив, що російське військове командування нещодавно перекинуло підрозділи 752-го мотострілецького полку (3-тя мотострілецька дивізія, 20-та армія, Московський військовий округ) і 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Ленінградський округ) для посилення наступу в напрямку півночі Сумщини.

За інформацією Машовця, частини 200-ї бригади розгорнуті біля села Володимирівка (північніше Сум) та в російському селі Гордєєвка, що поруч з українським кордоном. У той час як підрозділи 752-го полку продовжують діяти поблизу Борової на Харківщині та в районі Лиману на Донеччині, де вони присутні щонайменше з середини 2024 року.

ISW підкреслює, що ще з літа 2023 року фіксувалася участь 200-ї бригади у боях на напрямку Бахмут – Часів Яр, який вважався пріоритетним для росіян. Останні підтвердження їхньої присутності у Часовому Ярі датуються 6 травня. Однак наразі немає незалежних підтверджень, що ці ж сили активно діють у Сумській області, хоча експерти продовжать моніторинг.

Аналітики раніше зазначали, що російські війська не змогли прорвати українську оборону на заході та південному заході від Часового Яру, що ускладнює для Москви підготовку до можливого наступу на Костянтинівку та загалом у цьому районі фронту.

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ISW припускає, що передислокація сил з-під Часового Яру може означати тимчасову паузу у планах щодо наступу на Костянтинівку. Це узгоджується з оцінкою Інституту: наразі Росія не має достатніх резервів, щоб вести активні бойові дії одразу на кількох напрямках.

«Відведення підрозділів з цього району може свідчити про спробу РФ і далі просуватися в Донецькій області, паралельно створюючи буферну зону на півночі Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Ймовірно, командування вважає, що саме в Сумській області можна досягти кращих результатів, ніж під Часовим Яром», — наголошується у звіті.

Раніше в ISW уже припускали, що Кремль може використати створення таких буферних зон як привід для легітимізації нових територіальних зазіхань, які виходять за межі чотирьох окупованих областей — Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що Росія стратегічно прагне повністю захопити чотири українські області, однак технічно це виконати 2025 року буде надзвичайно важко.

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Ми раніше інформували, що у Сумській області російські військові намагаються невеликими групами зайти вглиб української території.