Росія змінює плани на Запорізькому напрямку: у ЗСУ розповіли деталі

На Запорізькому напрямку російські окупаційні війська змушені змінювати свої плани через дії Сил оборони України, які проводять успішні контратаки на кількох ділянках фронту.

Про це в етері Еспресо заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Важливе, на мій погляд, уточнення: наступальні дії ворог не припиняв жодної миті. Єдине, що в нього на сьогодні змінюються дійсно його плани, вони відповідно коригуються, але коригуються Силами оборони України», — зазначив він.

За словами Братчука, механізовані штурми, які росіяни проводили та намагаються здійснювати на Запорізькому фронті, не дали очікуваного результату.

«І зрозуміло, що ті механізовані, в тому числі, штурми, які ворог організовував і намагається зараз організувати, зокрема на Запорізькому фронті, вони не влаштовували наших бійців. І очевидно, що було застосовано такий тактичний прийом, як контратакуючі дії», — пояснив речник.

Він уточнив, що щонайменше на трьох ділянках — Гуляйпільській, Оріхівській та в районі Степногірська — українські сили провели успішні контратаки. Також активні дії відбувалися поблизу Добропілля Запорізької області.

«Наразі вони теж тривають. Ворогу не вдалося зламати опір українців на Гуляйпільському відтинку фронту. Бліцкриг не відбувся, як це росіяни планували», — наголосив Братчук.

Водночас, за його словами, ключові амбіції росіян пов’язані з Оріхівським оборонним вузлом.

«Ну, а власне, що стосується сьогодні їхніх амбіцій, то вони пов’язані, звичайно, з Оріхівським оборонним вузлом, де ворог намагався і намагається наразі флангово обійти Оріхівський відтинок для того, щоб вирівняти якраз лінію бойового зіткнення і потім сформувати плацдарм для наступальних дій на Запорізькому фронті», — додав він.

Речник також підкреслив, що ці плани наразі залишаються нереалізованими.

«Більше того, на берегах річки Гайчур, де вони дуже активно атакували, це Гуляйпільський напрямок, справи сьогодні складаються не дуже вдало», — зазначив Братчук.

Окремо він згадав ситуацію на Степногірському відтинку.

«Ну, також Степногірський відтинок я обов’язково маю згадати, тому що це висоти, які ворог планував дійсно захопити, окупувати, і звідти буде обстрілювати саме обласний центр, місто Запоріжжя, артилерію великого калібру», — пояснив він.

Втім, ці наміри також не були реалізовані.

«Це не вдалося зробити, там дуже активно також попрацювали наші спецпризначенці, зокрема головного управління розвідки, попрацювали наші механізовані бригади, працюють наші морські піхотинці. Ну і, власне, ті українські добровольчі армії, які діють у складі Збройних сил України», — додав речник.

За його словами, на окремих напрямках українські сили мають суттєві успіхи.

«Так що плани ворога на сьогодні дійсно відкориговані, вони змінилися. Більш за того, ви знаєте, що на Олександрівському відтинку фронту, де ще один, скажімо, такий південний терен наш, це Дніпропетровщина, Силами оборони вдалося практично повністю витіснити ворога з території Дніпропетровської області», — підсумував Братчук.

