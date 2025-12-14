Росія змінює пріоритети: в ISW розповіли яку наступну ціль обрали окупанти на Донеччині

ЗСУ / © Associated Press

На Лиманському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Російські війська розглядають Лиман як пріоритетну ціль для майбутнього наступу на Слов’янськ, відсуваючи Сіверськ на другий план.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними матеріалами від 13 грудня, українським військовим вдалося відновити раніше втрачені позиції на північний захід від Лиману — у південній частині села Карпівка. Водночас російські війська мають часткові тактичні успіхи в північній частині цього ж населеного пункту.

Аналітики зазначають, що ситуація залишається динамічною, а бойові зіткнення тривають практично без пауз.

Окупанти продовжують тиснути в районі Серебрянського лісництва та намагаються реалізувати тактику флангового обходу. За словами речника 11-го армійського корпусу ЗСУ полковника Дмитра Запорожця, російські підрозділи намагаються обійти Ямпіль з півночі та півдня.

Він попередив, що у разі продовження таких маневрів ситуація в цьому районі може суттєво ускладнитися. Додатковим фактором, який впливає на оборону, є складні погодні умови.

Водночас для армії РФ серйозною перешкодою залишаються водні перепони, зокрема річка Сіверський Донець. Саме вона ускладнює логістику та підтримку підрозділів окупантів у районах Серебрянки та Дронівки.

Чому саме Лиман

Речник ЗСУ наголосив, що Лиман має для російських військ стратегічно важливіше значення у перспективі наступальних дій проти Слов’янська, ніж Сіверськ. Контроль над цим напрямком може дати ворогу більше можливостей для тиску на українську оборону.

Водночас на Сіверському напрямку окупанти також фіксують локальні успіхи — відео за 13 грудня свідчать про їхнє просування в центральній частині Святопокровського на південь від Сіверська.

Нагадаємо, 12 грудня аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони зачистили Куп’янськ: місто перейшло під повний контроль ЗСУ.

Після цього президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з Куп’янська.