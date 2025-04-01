Росія змінює стратегію: вперше від початку року ворог не застосовував "Шахеди" проти України

Іранські дрони Shahed / © t.me/SJTF_Odesa

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Вперше з початку року Росія не запускала іранські дрони Shahed по містах України. Причини, чому Росія не запускала ударні дрони, можуть бути різними: серед них виявлення пускових установок ворога та накопичення безпілотних літальних апаратів для майбутніх атак.

Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Івана Тимочка в етері Ми-Україна.

«Чому не було зальотів безпілотників на глибину території України? Тут може бути декілька моментів. Перше — що російська розвідка дізналася, що ми виявили центральні пункти скупчення їхніх пускових установок. Та просто побоялися їх підсвітити, бо давно вже йдуть розмови про те, що Україна шукає способи виявлення концентрації пускових установок противника, оскільки він розпочав нову тактику — килимові удари по територіях», — сказав військовий експерт.

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Експерт зазначив, що РФ використовує тактику масованих атак безпілотниками, коли дрони концентруються на конкретних районах міст, але через невибірковість ударів відсоток ефективних уражень залишається дуже низьким — не більше 10%. Це може свідчити про накопичення дронів для ще більш потужних ударів у майбутньому.

За його словами, існує ймовірність, що ворог, накопичуючи БПЛА, хоче мати не 200 дронів, а значно більше, що збільшує потенційний ризик. Тому важливо ставитись до цієї загрози обережно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські загарбники намагаються перевантажити українську протиповітряну оборону, завдаючи масованих точкових ударів, але ця тактика не нова.