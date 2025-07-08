Війна в Україні / © Associated Press

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Російські війська переглядають пріоритети на покровському напрямку та переорієнтовують наступальні дії у напрямку Добропілля.

Про це у своєму звіті повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті ISW зазначається, що геолокаційні відеозаписи, оприлюднені 6 та 7 липня, свідчать про нещодавнє просування російських підрозділів на північному сході та півдні від Новоекономічного. Атака здійснювалася силами взводу в межах механізованого штурму.

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Зі східного напрямку до Новоекономічного ворог безуспішно намагався прорватися протягом останніх двох місяців. Тепер же, як зазначають аналітики, росіяни переорієнтовують свій наступ на район північніше Покровська — в бік Добропілля.

Ця зміна відбулася після провалу атак у районі на захід від Торецька, де з початку червня війська РФ намагалися прорватися до Костянтинівки. Через відсутність значних успіхів командування окупантів почало шукати інші, менш укріплені напрямки.

На думку ISW, нині російські війська можуть спробувати прорватися до Родинського, що на підступах до Добропілля. Їхня мета — змусити ЗСУ відступити з Покровська та Мирнограда через загрозу оточення. Після цього, ймовірно, буде поновлена спроба наступу на Костянтинівку.

Раніше повідомлялося, що у найближчі місяці армія РФ намагатиметься оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

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Ми раніше інформували, що війська РФ намагаються охопити Покровськ із трьох боків.