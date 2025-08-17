Росія змінює тактику на Донбасі: які нові методи вигадали окупанти

Російські військові / © Associated Press

Перевантажені українські війська стикаються з дедалі більшими труднощами на Донбасі. Росія використовує нові тактики, відправляючи солдатів як приманку для виявлення позицій противника, а також активізуючи масовані авіаудари та дрони.

Про це повідомляє The Times .

Один із захоплених російських солдатів розповів, як він та ще п’ятеро поїхали на незахищеному багі за наказом «їдьте вперед і тримайте позицію там». Вижили лише двоє. Інший солдат із 433-го мотострілецького полку описав 26 років перебування у в’язниці, призов, щоб уникнути подальшого терміну, та трьох товаришів, які покінчили з життям на фронті.

Ці солдати стали частиною нової тактики російської армії: вони мають привертати вогонь українських оборонців, виконуючи роль «приманки». Це свідчить про зміну підходу, який російські генерали застосовують останніми місяцями.

Від початку війни протистояння здавалося боротьбою української військової хитрості проти грубої сили Росії. Проте свідчення з поля бою та останні успіхи російських військ показують, що цей погляд стає застарілим.

Роб Лі, колишній морський піхотинець США, який живе у Києві і аналізує конфлікт для Foreign Policy Research Institute, зазначає: «Якщо Росія продовжить впроваджувати нові методи, вона обжене українців у цьому, і вони втратять якісну перевагу, на яку покладалися».

Президент Росії Володимир Путін розраховує на перевагу у національних ресурсах і відкинув мирні ініціативи, щоб дати армії ще один шанс. Після мінімальних здобутків та великих втрат ставка починає давати результати. За словами польського військового аналітика Конрада Муйки, росіяни просунулися на 10–12 км за кількома напрямками, і на деяких ділянках фронт «починає протікати».

Україна ж відчуває проблеми з мобілізацією нових військ, а досвідчені бригади настільки виснажені, що щільність солдатів у відкритому Донбасі складає лише 10–12 осіб на кілометр.

Росія застосовує тактику інфільтрації: групи по 2–6 осіб просуваються уперед, знаходячи укриття. Якщо українці стріляють, позиції виявляються, і на них націлюються дрони або плануючі бомби. Загиблі піхотинці замінюються новими солдатами.

Французький аналітик Клеман Молін зафіксував 1 400 російських авіаударів у секторі Покровська за місяць, а спеціалізовані підрозділи дронів «Рубікон» координують удари та підтримують наступальні підрозділи, підвищуючи ефективність операцій.

Навіть якщо українці ліквідують інфільтраторів, загроза для важливих оборонних вузлів, таких як Покровськ та Костянтинівка, залишається. Росія також удосконалила методи виявлення та знищення українських дрон-команд.

Крім того, Росія активно поповнює резерви, пропонуючи солдатам грошові бонуси: армія збільшується на близько 30 000 осіб на місяць, тоді як Україна набирає лише третину цієї кількості, створюючи перевагу у чисельності три до одного.

Виробництво боєприпасів також прискорюється. За даними української розвідки, заводи, які на початку року випускали близько 120 дронів Shahed на день, до кінця року можуть виробляти понад 200.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на окремих напрямках фронту фіксується безпрецедентна кількість російських військових та зміна тактики їхніх бойових дій.