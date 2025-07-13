Росія змінює тактику: що стоїть за раптовою активізацією “Іскандерів”

Ракета "Іскандер".

Реклама

Росія намагається зосередити зусилля на балістичних ударах по Україні, але її можливості поступово скорочуються.

Про це заявив авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап в ефірі телеканалу КИЇВ24.

За словами фахівця, на початку року біля українських кордонів було розміщено 54 пускові установки для ракет “Іскандер”, однак частину з них ЗСУ вже вивели з ладу.

Реклама

“Ми вже знищили або пошкодили три-чотири установки, після чого Росія підтягнула інші. Це свідчить про те, що ворог робить ставку саме на балістичні удари”, — зазначив Криволап.

Експерт наголосив, що останнім часом росіяни рідко використовують гіперзвукові ракети “Кинджал” — максимум шість за одну атаку. Це пов’язано зі зменшенням кількості боєздатних літаків-носіїв МіГ-31К, які здатні запускати ці ракети.

“Раніше було 10–12 таких літаків, зараз залишилося три. Іноді один МіГ здійснює два бойові вильоти за ніч, щоб запустити ще одну ракету. Але понад шість “Кинджалів” ми вже давно не спостерігали”, — повідомив він.

Криволап підкреслив, що українська ППО обмежує можливості Росії й щодо запуску крилатих ракет Х-101 та Х-195. За його словами, ворога “затискають” і змушують діяти у форматі “шаленої атаки”, аби бодай якось продемонструвати свою здатність завдавати шкоди.

Реклама

“Те, що вони підігнали ще 10 “Іскандерів”, свідчить про спробу показати, що ще здатні на щось. Ну, поки що здатні”, — резюмував експерт.

Раніше у Головному управлінні розвідки України розкрили, скільки балістичних ракет має Росія на початок липня 2025 року.