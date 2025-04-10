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- Війна
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Росія змінює тактику ударів "Шахедами": що відомо про нову загрозу
Україна використовує всі доступні засоби, зокрема новітні розроблення, для відбиття дронових атак
Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Україні за допомогою дронів-камікадзе Shahed, змінюючи тактику атак відповідно до погодних умов та оперативних завдань.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Якщо кілька діб тому кількість була меншою, то цієї ночі ворог застосував 145 дронів, з яких 85 було збито", — зазначив Ігнат.
За словами представника ЗСУ, окупанти почали комбінувати "Шахеди" з дронами-імітаторами, що ускладнює роботу протиповітряної оборони.
Раніше РФ завдавала ударів по глибокому тилу, а зараз основна загроза зосереджена на прифронтових територіях — Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі.
"Ворог використовує погодні умови — хмарність та погану видимість — для прихованого запуску дронів", — пояснив Ігнат.
Окупанти атакують з гранично малих висот, а також застосовують дрони на висоті понад 2 км, що ускладнює їхнє перехоплення.
Нагадаємо, раніше ми писали про засіб ЗСУ, який знизив ефективність російських КАБів.