Росія змінює тактику ударів "Шахедами": що відомо про нову загрозу

Масовані атаки “шахедами”: окупанти змінюють тактику та використовують погодні умови / © t.me/SJTF_Odesa

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Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Україні за допомогою дронів-камікадзе Shahed, змінюючи тактику атак відповідно до погодних умов та оперативних завдань.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Якщо кілька діб тому кількість була меншою, то цієї ночі ворог застосував 145 дронів, з яких 85 було збито", — зазначив Ігнат.

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За словами представника ЗСУ, окупанти почали комбінувати "Шахеди" з дронами-імітаторами, що ускладнює роботу протиповітряної оборони.

Раніше РФ завдавала ударів по глибокому тилу, а зараз основна загроза зосереджена на прифронтових територіях — Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі.

"Ворог використовує погодні умови — хмарність та погану видимість — для прихованого запуску дронів", — пояснив Ігнат.

Окупанти атакують з гранично малих висот, а також застосовують дрони на висоті понад 2 км, що ускладнює їхнє перехоплення.

Нагадаємо, раніше ми писали про засіб ЗСУ, який знизив ефективність російських КАБів.