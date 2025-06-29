Росія змінила тактику атак дронами "Шахед": що загрожує Україні зараз

Шахеди

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Іранські дрони Shahed, які Росія активно застосовує у війні проти України, зазнали суттєвих модернізацій. У відповідь українські сили перебудовують тактику протидії, аби зупинити нову хвилю загроз.

Про це пише Forbes.

Shahed-136, також відомий під назвою Geran-2, став ключовим елементом російської стратегії повітряних ударів. Його перевагами є низька собівартість, велика дальність польоту і здатність нести потужне вибухове навантаження. З початку активного використання цих дронів Росія застосовувала їх у масованих атаках по інфраструктурі, житлових кварталах і стратегічних об’єктах по всій Україні.

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Проте українська ППО виявилася не менш інноваційною. Поєднання систем радіоелектронної боротьби, мобільних груп вогневої підтримки, а також зенітної авіації дозволило ефективно збивати або глушити більшість Shahed.

Згодом, коли традиційні схеми атак перестали бути ефективними, Росія вдалася до серйозних змін у тактиці та конструкції дронів. Згідно з українськими військовими зведеннями, Shahed отримали посилене бронювання моторного відсіку, що дозволяє дрону витримувати обстріл з великокаліберних кулеметів.

Раніше влучання в крило чи двигун зазвичай призводило до знищення безпілотника. Однак тепер паливні баки були переміщені до корпусу, що також підвищило його живучість. Додатково в деяких варіантах з’явилася нова загроза — суббоєприпаси, які дрон може скидати під час польоту. Такий підхід дає змогу вражати не лише ціль, а й значну площу навколо неї, включно з особовим складом та легкими укріпленнями.

Українські військові вже повідомляли, що ці нові дрони діють інакше: їхній політ може пройти непомітно, а вибух стається із затримкою — через 20 хвилин після зникнення з радарів.

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Не менш небезпечною стала і нова тактика запуску. Російські сили почали запускати Shahed у парах: один летить низько і привертає увагу засобів ППО, тоді як інший — на вищій траєкторії, що дозволяє йому непомітно подолати зону виявлення і наблизитися до цілі. Це створює значні труднощі для виявлення і ураження обох цілей одночасно.

Водночас Shahed тепер нерідко супроводжуються іншим видом безпілотника — Lancet. Цей компактний дрон має завдання виявити й уразити мобільні протидронові групи ЗСУ, які зазвичай першими знищують Shahed. Удар Lancet дозволяє Shahed пройти з меншими ризиками і з більшою ймовірністю досягти заданої позиції.

25 червня 2025 року, за офіційною інформацією Повітряних сил України, Росія випустила 71 безпілотник, з яких 32 були знищені, 20 заглушені, але 19 досягли своїх цілей. Це — один з найвищих показників прориву ворожих дронів за останні місяці.

У відповідь ЗСУ вже адаптують свої системи. Ймовірно, модифікуються й алгоритми радарного виявлення, аби усунути ефект «маскування» одного дрона іншим. Також наземні групи коригують свої платформи для меншої вразливості до Lancet, а технічні підрозділи працюють над створенням більш потужних засобів ураження, зокрема високоточних великокаліберних гвинтівок для перехоплення дронів на висоті.

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Окремо варто відзначити стратегічну роботу по знищенню інфраструктури виробництва дронів. Українські сили нещодавно завдали удару по одному з заводів, де виготовляються або модифікуються Shahed, що може тимчасово знизити темпи їх постачання.

Таким чином, війна безпілотників на українському фронті виходить на новий рівень. Росія прагне вдосконалити свою зброю, а Україна швидко адаптується, змінює тактику, модернізує системи оборони й упроваджує нові технології. Це протистояння стає не просто елементом бойових дій, а індикатором технологічної переваги сторін у сучасній війні.

Нагадаємо, Росія значно наростила виробництво безпілотників‑камікадзе Shahed‑136, щоб підтримувати нічні атаки по Україні. Центром виробничої потужності стала спеціальна зона «Алабуга» в Татарстані, яка стрімко розширюється.

За даними розслідування, над виробництвом цього арсеналу «для терору та руйнувань» працюють сотні молодих африканських дівчат з Малі, Уганди, Камеруну, Зімбабве та інших країн. Щоб вирішити проблему дефіциту робочої сили через військові контракти росіян, ОЕЗ набирає іноземок віком 18–22 роки з мінімальною підготовкою — достатньо знати близько 100 російських слів і мати паспорт.

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