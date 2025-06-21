Росія змінила тактику атак: Криволап пояснив, яка зброя буде в пріоритеті

Росія змінила тактику ударів по Україні та застосовує менше ракет та більше дронів

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Російські окупаційні війська змінили тактику своїх масованих ударів по Україні, зменшивши використання крилатих та балістичних ракет. Надалі головний акцент вони робитимуть на іншу зброю, зокрема на модернізовані ударні дрони.

Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв’ю «24 Каналу».

Зниження ракетних можливостей та нова тактика ударів

Як розповів експерт, на сьогодні Росія має суттєво менше можливостей для застосування стратегічної авіації, що можна пояснити зменшенням її кількості. Наприклад, під час масованої атаки 17 червня ворог використав лише ракети Х-101.

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Криволап нагадав, що раніше росіяни могли запускати майже 90 одиниць Х-101, проте українська система ППО успішно збиває 90-95% цих ракет.

«Росіяни вирішили, що дешевше буде модернізовувати „Шахеди“ та змінити тактику завдання ударів, зробивши основне навантаження саме на них», — пояснив авіаексперт.

За словами Криволапа, під час масованих атак ворог тепер концентровано запускає «Шахеди» в одному напрямку, а потім додає близько 10 крилатих ракет та завдає ударів балістикою — «Кинджалом» або «Іскандером».

Виробничі потужності ВПК Росії

Наразі росіяни здатні виробляти не більше 90 «Шахедів» на добу. Проте ситуація незабаром може змінитися. За словами експерта, якщо Росія залучить 25 тисяч північнокорейських робочих до виробництва дронів, то вже за пів року вони зможуть виготовляти значно більше бойових дронів, ніж зараз.

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«Цифра 25 тисяч робітників — дуже велика. Якщо вони навіть працюватимуть у три зміни, це буде масштабне підприємство з виробництва дронів», — наголосив Костянтин Криволап.

Він додав, що для такої кількості працівників потрібен великий промисловий комплекс. Для порівняння, в Україні великі підприємства зазвичай мали 10-15 тисяч працівників. Тому 25 тисяч північнокорейців — це значна кількість для розгортання масового виробництва «Шахедів».

Нагадаємо, ворог почав використовувати новий розвідувальний БПЛА. Цей дрон зовні схожий на «Шахед» і здатний передавати відео на відстань понад 50 км.