Росія змінила тактику повітряних атак: українців попередили про нову загрозу

РФ змінила тактику / © ТСН

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Українцям варто готуватися до майже щоденних повітряних тривог через те, що Росія радикально переглянула підхід до ракетних і дронових атак.

Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі телеканалу «Ми — Україна«.

За його словами, російські війська скоротили кількість ракет, які запускають одночасно з безпілотниками, проте значно збільшили частоту атак. Якщо раніше повітряні удари були масштабнішими, але траплялися приблизно раз на 15–30 днів, то тепер атаки відбуваються практично щодня.

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«Було 60–80 ракет за один напад. Зараз 20–30 ракет, інколи менше. Але це відбувається майже кожну ніч. Тому можна припустити, що вони змінили тактику. Не готуються до повітряних нападів з періодичністю 15–30 днів. А роблять це з періодичністю у 2–3 дні», — наголосив Олексій Гетьман.

Військовий експерт зауважив, що така зміна підходу пов’язана з обмеженими ресурсами РФ. За даними української військової розвідки, країна-агресор наразі здатна виробляти приблизно 150–160 ракет щомісяця. Саме ці обсяги і використовуються для регулярних атак, аби не виснажити наявні запаси.

Гетьман нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росія мала близько 4 150 ракет усіх типів. Зараз ця кількість скоротилася більш ніж удвічі — приблизно до 2 000 одиниць. Проте, попри втрати, російська оборонна промисловість суттєво наростила виробництво, що дозволяє Кремлю підтримувати постійний ракетний тиск на Україну.

Окремо експерт звернув увагу на зміну підходу до вибору цілей для ударів. Якщо раніше Росія розподіляла ракети по різних регіонах, то тепер намагається концентрувати вогонь на обмеженій кількості точок — 1–2 областях або навіть конкретних об’єктах. Мета такого підходу — перенавантажити місцеву систему протиповітряної оборони та пробити її захист.

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«Нальоти такі будуть концентруватися на декількох регіонах, можливо навіть на 1–2 локаціях. Аби туди летіло якомога більше цілей — і Шахедів, і ракет. І таким чином перевантажити нашу ППО в тому місці й спробувати досягнути певних результатів», — пояснив Гетьман.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що цієї ночі Росія завдала чергового масованого ракетно-дронового удару по Україні. З акваторії Чорного моря ворог випустив ракети «Калібр», а з території Пензенської області — Х-101 з бортів Ту-95МС. Найбільших руйнувань зазнали Івано-Франківськ та область, також вибухи лунали у Києві, Харкові та регіоні.