Росія змінила тактику ударів по заходу України: Ігнат розкрив несподіваний трюк із дронами

Юрій Ігнат

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Російські війська використовують нові підходи для атак на західні області України реактивними безпілотниками. Зокрема, окупанти можуть зменшувати вагу бойової частини дронів, щоб збільшити запас пального та дальність польоту. Такі апарати вже неодноразово долітали до західних регіонів.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Ранок.LIVE».

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За його словами, росіяни вже здійснювали запуски реактивних безпілотників у напрямку заходу України, хоча поки вони не були масовими.

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«Зменшення корисного навантаження, тобто зменшення бойової частини, зменшення іншого корисного навантаження дозволяє реактивному двигуну летіти далі на реактивній тязі, тому що він може взяти більше пального», — пояснив Ігнат.

Таким чином, зменшуючи вагу вибухівки або іншого обладнання, окупанти можуть збільшувати дальність польоту безпілотників і спрямовувати їх на віддаленіші українські регіони.

Ігнат також прокоментував інформацію про ретранслятори на території Білорусі, які можуть використовуватися для підтримання зв'язку з російськими дронами. Він послався на повідомлення речника прикордонників Павла Демченка, однак зазначив, що не може однозначно підтвердити ці дані.

Водночас представник Повітряних сил наголосив, що російські безпілотники дістаються західних областей не лише з північного напрямку.

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«Ви бачили, що і з півдня теж летять дрони через ту ж Одеську, Вінницьку області. І далі в сторону західних областей наших», — зазначив він.

Окремо Ігнат розповів про місця запуску російських БпЛА. За його словами, противник використовує різні майданчики, зокрема військові аеродроми, які мають велику територію, охорону та укріплення. Це дозволяє організовувати запуски в умовах підвищеної захищеності.

Українська розвідка відстежує такі об'єкти, а Сили оборони неодноразово завдавали по них ударів. Однак повністю нейтралізувати пускові майданчики складно, оскільки російські війська здатні переміщувати техніку та змінювати позиції.

«Вони теж зараз не будуть триматися на одному місці. Все може бути передислоковано, змінено позицію», — підсумував Ігнат.

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Масовані атаки РФ по Україні: останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 27 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну балістичними ракетами та безпілотниками. Основним напрямком удару став Київ, який від вечора 26 жовтня пережив дві хвилі обстрілів.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили 280 дронів, серед яких 69 реактивних, а також балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400. Українська ППО знешкодила 255 безпілотників і дві ракети. Влучання зафіксували на 25 локаціях, падіння уламків — на 16.

Унаслідок ударів по столиці загинула 46-річна жінка, ще 14 людей постраждали. Пошкоджено житлові будинки, медичні заклади, торговельні об'єкти та транспортну інфраструктуру. Зокрема, постраждали Південний міст і метрополітен, через що тимчасово обмежили рух транспорту.

Вранці 27 жовтня загроза нових атак зберігалася. Повітряні сили попереджали про рух реактивних безпілотників, активність російської тактичної авіації та небезпеку застосування керованих авіабомб у прифронтових регіонах.

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