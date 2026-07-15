Росія змінила тактику застосування «Шахедів»: в чому небезпека

БпЛА «Шахед» / © Associated Press

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Росія змінила тактику застосування ударних безпілотників «Шахед», перейшовши до системного використання різних модифікацій цих дронів залежно від поставлених завдань.

Про це пише Forbes.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов («Флеш») повідомив, що після того, як українські сили навчилися збивати 92–96% бензинових «Шахедів», їх застосування для ударів по глибокому тилу втратило ефективність.

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За його словами, тепер російські війська дедалі частіше використовують для таких атак реактивні модифікації безпілотників.

У Forbes зазначають, що раніше масові пуски «Гераней» приносили Росії дедалі менше результатів, оскільки Україна перестала витрачати дорогі засоби ППО на знищення відносно дешевих дронів, а більшість із них перехоплювали.

Тепер окупанти, як стверджує видання, застосовують інший підхід, відводячи кожній модифікації безпілотника окрему роль.

Зокрема, базова модель «Герань-2» і надалі використовується для щоденних ударів поблизу лінії фронту. За оцінками Forbes, російські війська запускають близько 200 таких дронів щодня.

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Журналісти зазначають, що ці безпілотники дедалі частіше працюють у складі скоординованих груп, використовуючи mesh-мережу для обміну інформацією між апаратами. Це зменшує залежність від супутникової навігації та підвищує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Водночас реактивні «Герань-3» та «Герань-4», за даними видання, застосовуються для ударів по важливих цілях у глибокому тилу України.

Перед такими атаками російські військові проводять багатоетапну розвідку, щоб уточнити місцезнаходження цілей, визначити вразливі місця та прокласти маршрути польоту з мінімальним ризиком перехоплення українською ППО.

У Forbes також зазначають, що реактивні безпілотники дедалі частіше використовуються одночасно з крилатими та балістичними ракетами в межах комбінованих ударів.

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За даними видання, такі дрони вже застосовувалися під час атак на судна в Одесі, авіаційну техніку та навчальні об’єкти в Миколаївській області, а також на нафтовидобувну інфраструктуру в Запорізькій області.

Крім того, журналісти стверджують, що Росія переорієнтовує виробничі потужності на збільшення випуску моделі «Герань-4», що свідчить про зміну підходу до використання ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Росія змінила тактику повітряного терору Києва і намагається змусити українців тікати зі столиці.

Ми раніше інформували, що поки наземна війна зайшла у глухий кут, доля протистояння перемістилася в небо, перетворивши зенітні ракети Patriot на найбільш дефіцитний та вирішальний ресурс для виживання України.

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