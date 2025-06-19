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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
1 хв

Росія маніпулює обміном тілами загиблих: підкидає своїх (фото)

Росія цинічно маніпулює поверненням тіл загиблих військових, ускладнюючи ідентифікацію та змішуючи їх з українськими захисниками.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Документи російських солдатів

Документи російських солдатів / © Національна поліція України

Росія перетворила процес повернення тіл загиблих військовослужбовців на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно створює хаос, ускладнюючи ідентифікацію та змішуючи тіла своїх солдатів з тілами українських захисників.

Про це повідомляє МВС України Ігор Клименко.

Українська сторона має підтверджені факти та імена російських військових, які виявилися непотрібними для своїх родин. Наприклад, Труп №192/25, одягнений у форму збройних сил РФ, мав при собі паспорт, військовий квиток та жетон з написом: «ВС РОССИИ МТ-146004».

Докази маніпуляцій Росії / © Національна поліція України

Докази маніпуляцій Росії / © Національна поліція України

Особу встановлено: це Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Його родичі шукали його з кінця березня після зникнення в районі Новомихайлівки на Донеччині.

Докази маніпуляцій Росії / © Національна поліція України

Докази маніпуляцій Росії / © Національна поліція України

«Це черговий доказ того, як росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковий для росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла», — зазначив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Раніше повідомлялося, 19 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися важкохворі захисники Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували в російському полоні ще з 2022 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
332
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