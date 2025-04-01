Росія зміцнює плацдарм на Харківщині: експерт попередив про зростання загрози на Осколі

Експерт попередив про зростання загрози на Осколі. / © Associated Press

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Положення російських військ на правому березі річки Оскіл у Харківській області стає дедалі складнішим викликом для українських Сил оборони.

Про це в ефірі "Фабрики новин" заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

На його думку, ситуація на цій ділянці фронту вже вимагає перекидання значних резервів.

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"Сам собою плацдарм на правому березі небезпечний… На цей напрямок уже треба перекидати серйозні ресурси. Це поки один там був плацдарм — можна було якось вирішити. А зараз вони вже там досить-таки серйозно зачепилися за правий берег, і складно буде їх так просто "скинути". Тобто треба посилювати тиск", — пояснив Світан.

За словами експерта, російські сили активно намагаються утримати плацдарм, зводячи механізовані мости для переправлення важкої техніки. Однак українська артилерія й авіація оперативно реагують на такі дії. Зокрема, одну з переправ неподалік селища Дворічне нещодавно вдалося знищити.

Світан також підкреслив, що руйнування ворожих переправ уже стало звичною практикою для Сил оборони, яка виконується за допомогою високоточної зброї.

Раніше повідомлялось, що армія РФ намагалась переправитись на західний берег річки Оскіл в Харківській області та закріпитись там. Українські Збройні сили відбили цю спробу.