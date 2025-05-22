Росія зможе запускати до пів тисяч БпЛА за добу: розвідник повідомив про загрозу

Безпілотник.

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Російська армія збільшили виробництво безпілотників “Шахед”. Загарбники зможе використовувати до 500 ударних БпЛА за добу.

Про це заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський у ефірі Ранок.LIVE.

Окрім того, за словами військового, росіяни ще й модернізували ударні безпілотники. Зокрема, у них суттєво збільшується бойове навантаження.

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“Масовість дозволяє дозволяти ці дрони сотнями. Якщо ми раніше бачили по 50-100 дронів, які намагалися атакувати всю країну за добу. З такими темпами це може бути і 500 і більше дронів на добу. Виробництво поставлене на серйозний рівень”, - наголосив Ярославський.

Як повідомляв військовий фахівець із систем РЕБ та зв'язку Сергій Бескрестнов, РФ змінює тактику застосування “Шахедів”. Вона хоче повністю відмовитися від іранських компонентів та покращити і характеристики БпЛА.

Військовий аналітик Денис Попович уточнює, що Росія готує "розумні" дрони. Окупанти постійно модернізують БпЛА, намагаючись зробити їх більш захищеними від засобів української протидії, зокрема РЕБ та систем ППО.

Своєю чергою, днями керівник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, як російським "Шахедам" вдається обходити ППО. За його словами, противник допрацьовує систему наведення та інші речі, які дозволяють «Шахедам» долати на тих чи інших напрямках системи протиповітряної оборони.

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Дата публікації 07:14, 14.05.25 Кількість переглядів 3979 Сенсація! Українці здатні “закрити” весь кордон від ворожих дронів!