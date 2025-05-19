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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2114
Час на прочитання
3 хв

Росія зможе запускати понад 1000 "Шахедів" за добу: Берлінська пояснила, що робити Україні

Росія здебільшого випереджає Україну у технічному сенсі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахеди"

"Шахеди" / © t.me/SJTF_Odesa

Незабаром росіяни зможуть запускати 1000+ ударних БпЛА типу "Шахед" за добу. Загалом на кінець травня 2025-го Україна перебуває в моменті, де починає дедалі більше відставати в технологічних перегонах. З низки напрямків ще зберігається паритет, але переважно росіяни все більше попереду.

Про це написала керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

Росіяни створили державну політику, залучили десятки тисяч провідних інженерів в архітектуру воєнної промисловості, включили сотні інженерних команд від партнерів з того ж Китаю, Північної Кореї, Білорусі, вкинули сотні мільярдів доларів в RnD та компонентну базу.

"Ми намагаємося дотягувати на low tech, але дешеві, прості технології — це тільки частина рішення. Потрібен стрибок на якісно новий рівень. А для цього потрібна фундаментальна і прикладна наука. На рішеннях з хобійного радіоринку ми і так зробили диво. Тримались більше трьох років", — акцентувала вона.

Але ці рішення все більше долаються системними, монументально-науковими проєктами об'єднаних російсько-ірансько-китайських інженерних команд.

"І якщо ми думаємо на рішеннях, зліплених з лайна і палок, протягнути ще кілька років війни — то це дуже погано закінчиться. Бо спершу ці рішення перестануть працювати, потім росіяни дадуть ще кілька game changers, а потім деморалізується армія і закінчимось ми", — пояснила активістка.

Вона продовжила, що наші технології — це на умовні 80% саме такі рішення.

"І ми вперлись в скляну стелю фундаментальної науки. Скляну, тому що ми розуміємо куди йти, і йти нам ніхто не заважає. Але немає спроможностей. Фундаментальна наука в нас була десятиліттями викинута на узбіччя історії, і точно не створюється за 3 роки", — каже Берлінська.

Як реагувати Україні

Єдине правильне рішення, каже Берлінська, це створення стратегії державної політики з розвитку військових технологій. Це має бути питання номер один.

"Бо якщо не буде цього — за лічені роки не буде нічого. Окрім стертих міст і окупаційної влади. А нам, простим небайдужим людям, волонтерам, військовим, єдине, що можна зробити — ще трохи виграти для державних чиновників час", — пояснює вона.

Слід об'єднувати інженерів, знайомити між собою та з військовими, допомагати тестувати їхні вироби на фронті і полігонах, привозити компоненти, шукати фінансування. Цікавитись MilTech і максимально сприяти всім, хто цим займається.

"Зараз весь фронт технологічно тримається буквально на кількох тисячах інженерів і виробників. Вся багатомільйонна країна. І буквально кілька тисяч людей. Їм необхідно максимально допомагати і паралельно навчати нових фахівців. Розуміючи, що підготовка фахівців, фундаментальна наука — це щонайменше 5-10 років. Але війна тільки починається. Щоб не програти остаточно вже завтра — думати і вкладатись потрібно вже зараз. Невідкладно", — завершила Берлінська.

Нагадаємо, російська армія атакувала Україну у ніч проти 19 травня, застосувавши 112 безпілотників різних типів. Через ворожі удари постраждали п’ять українських областей.

Від вечора 18 травня й у ніч проти 19 травня російські окупанти атакували Україну 112 ударними безпілотниками типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог запускав дрони з напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово.

Українська протиповітряна оборона станом на 09:30 знешкодила 76 безпілотників типу "Шахед" (дронів інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. Так, 41 дрон був збитий вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/придушені засобами радіоелектронної боротьби (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Донецька, Черкаська та Кіровоградська області.

Дата публікації
Кількість переглядів
2114
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