Росія змушена оголювати фронт: куди окупанти терміново стягують ППО після точних ударів ЗСУ

Війна в Україні / Ілюстративне фото / © Associated Press

Реклама

За останні кілька місяців Силам оборони України вдалося суттєво підірвати наступальний потенціал російських загарбників на передовій. Систематичні атаки на ворожі логістичні шляхи в акваторії Азовського моря змушують противника змінювати тактику та втрачати вогневу міць.

Про відчутні наслідки українських ударів для російської армії розповів директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук в коментарі для «Київ24».

Зменшення артилерійської переваги та снарядний голод

Експерт порівняв зимовий та літній періоди та відзначив разючі зміни у співвідношенні артилерійських сил. Якщо у грудні-січні перевага росіян в артилерійському залпі сягала трьох-чотирьох разів, то у червні-липні вона скоротилася до показника 1,5 раза.

Реклама

Хоча окупаційні війська все ще зберігають певну вогневу перевагу, кількість доступних їм снарядів значно зменшилася. Це поступовий і синергетичний ефект від постійного тиску на російські лінії постачання.

Паливна криза та знищення нафтового термінала

Схожа ситуація спостерігається і з забезпеченням ворожої армії паливно-мастильними матеріалами. У Росії вже штучно створюється дефіцит бензину, а дизельного пального, хоч його і виробляють із надлишком, катастрофічно бракує безпосередньо у військах.

Головна проблема окупантів полягає у неможливості безпечно доставити це пальне своїм підрозділам через територію Криму та інші логістичні вузли. Транспортні артерії перебувають під постійним вогневим контролем, що руйнує всі ланцюжки постачання.

Значним бонусом у цій боротьбі стало знищення так званого віртуального нафтового термінала на вході до Керченської протоки. Павло Лакійчук назвав цей успішний удар українських сил справжнім джекпотом, який ще більше ускладнив життя загарбникам.

Реклама

Відтягування ППО та зміна ситуації на фронті

Щоб захистити свій тіньовий флот та залишки логістики біля Керченської протоки, російське командування змушене йти на відчайдушні кроки. Вони знімають з передової частину бойових підрозділів та дороговартісні зенітно-ракетні комплекси і перекидають їх у тил.

Цю інформацію підтверджують і українські військові на місцях. Зокрема, підрозділ безпілотних систем зафіксував, що значна частина сил ворожого угруповання «Рубікон» та Чорноморського флоту РФ тепер займається винятково охороною логістичних шляхів, а не бойовими діями.

Кінцевою метою таких системних ударів по російських тилах є кардинальна зміна диспозиції безпосередньо на лінії зіткнення. Послаблення ворожої артилерії та ППО на фронті дає Силам оборони України нові можливості для успішного ведення бою.

Нагадаємо, тіньовий флот Росії зазнає системних втрат через атаки українських дронів. В Азовському морі ЗСУ вже уразили понад сотню російських суден. Лише за останню ніч українські дрони пошкодили 11 ворожих об’єктів у акваторії.

Реклама

Новини партнерів