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- Війна
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Росія повертає у стрій застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки — ГУР
Постачання танків Т-62 до зони бойових дій відбувається переважно зі складів Східного військового округу.
Росія масово розконсервовує застарілі бойові машини внаслідок безповоротних втрат озброєння та військової техніки під час війни проти України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.
На тлі виснаження резервів техніки 1970-х років випуску командування зс рф розпочало активне повернення до експлуатації ще давніших зразків, зокрема танків типу Т-62.
За даними ГУР, відновлення танків Т-62 відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в селищі Атамановка Забайкальського краю.
Постачання танків Т-62 до зони бойових дій відбувається переважно зі складів Східного військового округу.
27 червня 2025 року було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі Східного воєнного округу до європейської частини Росії.
Більшість цих машин перебувають у незадовільному технічному стані, оскільки десятиліттями зберігалися просто неба без обслуговування. Однак через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, використання Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення.
Основними факторами, що обмежують можливості виробництва сучасної бронетехніки в РФ, залишаються брак промислових потужностей і дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів.
На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій.
Нагадаємо, упродовж лютого 2025 року в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» російська окупаційна армія втратила близько 300 танків.