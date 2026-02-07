Термінал Starlink / © Getty Images

Противник заздалегідь розраховував на активне використання Starlink для роботи ударних безпілотників, тому нині змушений у стислі терміни адаптуватися або шукати нові технічні рішення.

Про це повідомив офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

За його словами, російська сторона тривалий час широко застосовувала супутниковий зв’язок Starlink.

«Насправді росіяни використовували дуже велику кількість Starlink. А проблема в тому, що ворог уже настільки знахабнів, що навіть на дешевих дронах „Молнія“ почав застосовувати Starlink», — зазначив Храпчинський.

Він пояснив, що таке рішення стало масовим і давало противнику суттєві переваги.

«Це стало активно розповсюдженим рішенням, яке допомогло противнику не тільки отримувати зв’язок серед своїх підрозділів, але й ще забезпечувати ударні безпілотники», — наголосив офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.

На його переконання, блокування Starlink для російських військ відбулося у влучний момент — саме тоді, коли ворог планував ще активніше використовувати цю технологію.

«Противник стикнувся з тим, що йому зараз потрібно швидко адаптуватися або шукати нові рішення, бо ті борти, які вже готові під такі рішення, потрібно змінювати під нові можливості щодо зв’язку», — підсумував Храпчинський.

Раніше повідомлялося, що у росіян через відсутність Starlink різко знизилася кількість штурмів, а також фіксуються випадки стрільби один в одного серед окупаційної армії.

Ми раніше інформували, що блокування супутникового зв’язку Starlink для РФ призвело до хаосу на фронті, зупинення штурмів та масових проблем у військах загарбників.