Росія знайшла слабке місце ППО: що змінилося в атаках на Україну

Наслідки обстрілів Києва 27 грудня / © Associated Press

Російські війська змінили тактику ударів по Києву, почавши застосовувати безпілотники, які летять на малих висотах. Це ускладнює їх виявлення системами протиповітряної оборони та водночас підвищує загрозу для цивільного населення.

Про це заявив президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан в коментарі “КИЇВ24”.

"У Києві ми побачили атаки шахедів на малих висотах, що призвело до зіткнення одного з дронів із високовольтними проводами. На жаль, був і прямий удар по житловому будинку, де компактно проживали люди. Є загиблі", — зазначив експерт.

За словами Хазана, польоти дронів на низьких висотах роблять їх менш помітними для радарів і засобів ППО, однак значно збільшують ризики для мирних жителів.

Нагадаємо, тривала атака на Київ 27 грудня показала небезпечну тенденцію: Росія не лише наростила виробництво ударних дронів, а й суттєво збільшила кількість персоналу для їх обслуговування.