Росія знайшла "слабку ланку": експерти назвали незахищені цілі, куди тепер б'є ворог

Наслідки удару по українській енергетиці / © Associated Press

Реклама

Російські війська розпочали нову, більш щільну та комбіновану хвилю атак на українську енергетичну інфраструктуру, яка охоплює газовидобувні об'єкти та регіональні мережі розподілу. Ця зміна тактики вже призвела до серйозних наслідків і вимагає негайної адаптації системи протиповітряної оборони.

Про це розповідає РБК-Україна.

Зміна цілей: від ТЕС до газовидобутку

Нова хвиля атак почалася два місяці тому, включаючи обстріл нафтобази SOCAR в Одеській області та ураження Трипільської ТЕС 8 вересня. Проте найбільшою небезпекою стало зміщення акценту на газовидобувну інфраструктуру та об'єкти розподілу.

Реклама

На початку жовтня найпотужнішої комбінованої атаки зазнали об'єкти газовидобутку в Харківській та Полтавській областях. Глава НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький назвав це "наймасованішою атакою" від початку повномасштабної війни, припустивши, що її наслідки були більш серйозними, ніж лютневий удар, коли втрати добового видобутку сягали 40%.

Останніми днями обстріли енергетики призвели до проблем у Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Харківській, а також Львівській та Івано-Франківській областях. Найскладнішою ситуація залишається на Сумщині та Чернігівщині, де, за словами заступника міністра енергетики Миколи Колесника, застосовують аварійні схеми та графіки відключення світла для проведення ремонтних робіт.

Нова тактика: щільність і "дрони-приманки"

Експерти вважають, що збільшення випадків ураження енергетичних об'єктів безпосередньо пов'язане зі зміною російської тактики.

Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив, що ворог тепер використовує не просто комбіновані, а більш щільні удари. Росіяни:

Реклама

Комбінують засоби ураження та підвищують їхню щільність, запускаючи більше ракет і дронів одночасно з різних напрямків.

Розраховують слушний момент, щоб кількість засобів ураження суттєво перевищувала можливості систем ППО, використовуючи розвіддані про час їхнього перезарядження. Активно застосовують "дрони-приманки" (зокрема "Шахеди") та ракети, чия траєкторія проходить через населені пункти, ускладнюючи процес перехоплення.

Удари по "слабкій ланці"

Директор центру "Психея" Геннадій Рябцев наголосив, що росіяни змінили і вибір цілей: тепер вони атакують переважно об'єкти системи розподілу — обленерго та інші регіональні компанії, які постачають послуги кінцевим споживачам.

Рябцев вважає цю зміну "дуже небезпечною", оскільки програми інженерно-технічного захисту були централізовані та охоплювали насамперед великі компанії ("Укренерго", "Нафтогаз").

"За безпеку постачальних компаній відповідали місцеві органи влади, а вони через брак коштів далеко не скрізь забезпечили необхідний рівень захисту," — зазначив Рябцев.

Експерт вважає, що аналіз цієї "слабкої ланки" призвів до зміщення акцентів на удари по локальних операторах, які виявилися менш захищеними. Рябцев закликав максимально швидко проаналізувати причини таких ефективних ударів по Шостці та Чернігову, щоб підготувати енергосистему до зимового періоду.

Реклама

Раніше ми писали, що з початком осені Росія посилила масовані атаки на енергетичні об’єкти України, щоб створити для українців масштабні блекаути взимку.

Водночас Україна дає ворогові жорстку відповідь: Сили оборони атакують ключові військово-економічні об’єкти агресора, включно з заводом вибухівки та нафтовим терміналом, а нальоти безпілотників уже викликали паливну кризу в самій Росії.