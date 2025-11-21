Українські військові / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Керівництво держави-терориста продовжує продукувати дешеві інформаційні провокації. Зокрема, начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасімов доповів диктатору Кремля про нібито повне захоплення Куп’янська на Харківщині та Ямполя в Донецькій області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

У Генеральному штабі ЗСУ офіційно спростували ці твердження. За даними українського командування, Куп’янськ перебуває під контролем Сил оборони. У межах міста та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення диверсійно-розвідувальних груп противника, що намагалися інфільтруватися до населеного пункту.

Схожа ситуація і довкола Ямполя на Донеччині — там тривають пошуково-ударні дії українських військ.

Також не відповідає дійсності заява росіян про нібито «захоплення» 80% міста Вовчанська та 70% Покровська. У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Для стабільного забезпечення підрозділів формуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда. Ворожі штурмові групи та місця їхнього накопичення виявляються та системно знищуються.

У Генштабі нагадали, що російська пропаганда вже «возила» журналістів до Куп’янська та Покровська місяць тому, формуючи чергові інформаційні маніпуляції для прикриття критичних втрат російської армії, яку змушують до постійних «м’ясних» штурмів.

Єдиними кривавими “здобутками” керівництва РФ залишаються вбивства мирних українців — як під час удару по житловому будинку в Тернополі.

Сили оборони продовжують нищити окупантів по всій лінії бойового зіткнення. Втрати російських військ від початку року перевищили 371 тисячу осіб.

Боротьба триває. Слава Україні!

Тим часом Герасимов "доповів" Путіну про вигадані перемоги: що він знову "намріяв" на фронті.

