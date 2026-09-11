РФ знову використовує Білорусь у війні

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Російські окупаційні війська передають відеосигнал на свої БпЛА за допомогою ретрансляторів, розгорнутих на території Білорусі вздовж кордону з Україною.

Про це в інтерв’ю The Times розповів голова Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Олег Іващенко.

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За його словами, росіяни можуть використовувати мережу, побудовану за принципом «mesh», із великою кількістю вишок і ретрансляторів.

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«Вони можуть використовувати мережу типу „mesh“ з безліччю вишок і ретрансляторів. Ці ретранслятори розташовані вздовж кордону — ми зафіксували шість таких пристроїв на території Білорусі», — сказав Іващенко.

Зазначається, що через відновлення роботи частини ретрансляторів Києву знову доводиться розглядати можливість завдання ударів по об’єктах на білоруській території.

«На якийсь час вони припинили їхнє розгортання, але зараз ми бачимо, що деякі ретранслятори знову працюють. У нас достатньо можливостей, щоб впоратися з цією проблемою», — заявив генерал.

Водночас, за словами Іващенка, безпосередньої загрози наземного наступу з території Білорусі найближчим часом немає. Розвіддані ГУР свідчать, що Білорусь формує нову повітряно-десантну бригаду приблизно за 40 км від українського кордону.

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Окремо Україна планує протидіяти спробам Москви розгорнути угруповання супутників, які можуть бути використані для покращення зв’язку та ведення розвідки в районі бойових дій.

Підрозділи Іващенка вже завдають ударів по російських об’єктах космічної інфраструктури. Водночас генерал закликав західних партнерів допомогти зупинити постачання до Росії критично важливих компонентів.

«Росія отримує компоненти з високорозвинених країн, зокрема з деяких держав Європи, США, Японії та Тайваню. Нам відомі ці ланцюги поставок, і ми намагаємося їх припинити спільно з розвідслужбами країн-партнерів. Нам необхідні санкції, що зачіпають компонентну базу, від якої залежить Росія», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що усі реактивні «Шахеди» Росії, які атакують Київ останніми днями, летять по одному і тому ж маршруту, а саме вздовж кордону із Білоруссю.

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Ми раніше інформували, що терміновий візит білоруського диктатора Лукашенка до Москви та інтенсифікація ударів по Україні є складовими єдиного плану Кремля щодо підвищення градуса напруженості напередодні американських виборів.

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