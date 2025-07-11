Війна в Україні / © Associated Press

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На Покровському напрямку російська окупаційна армія діє найактивніше — її бойова активність на цій ділянці фронту перевищує 40%.

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

«Якщо оцінювати підходи українського військового командування і те, що відбувається на Покровському напрямку, то можна стверджувати з певним припущенням, що задум командування полягав у тому, щоб створити умови для переконання противником, що цей напрямок буде для нього успішним», — зазначив він.

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За словами експерта, українські сили ведуть стратегічну оборонну операцію, перемелюючи ресурси ворога.

«Крім того, при плануванні операцій Генеральним штабом ЗСУ, а на Покровському напрямку здійснюється стратегічна оборонна операція, основним завданням Сил оборони України є відтягування основної маси бойових підрозділів армії РФ і їх методичне перемелювання з тим, щоб не дати реалізувати основні завдання, які противник ставив на літню наступальну операцію», — пояснив Рябих.

Він заявив, що після захоплення Авдіївки ворог намагався розвинути наступ, проте наразі його можливості просування суттєво обмежені.

«Наразі, можна констатувати, що ця стратегія діє. Запорукою подібного задуму було те, що противник, розвинувши успіх минулого літа після захоплення Авдіївки, захопився наступом й вийшов на райони, де вони не можуть просто просуватись і закріпитись», — розповів він.

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«Оскільки вони вийшли на позиції, які не вигідні для ведення оборони. Зараз понад 40% всієї бойової активності окупантів на фронті припадає саме на Покровський напрямок. Вони намагаються змінювати тактику своїх штурмів, щоб хоч якось долати ось ту kill-зону», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію зі східного боку — з боку Мирнограда.

Ми раніше інформували, що Росія зібрала на Покровському напрямку понад 100 тисяч військових.