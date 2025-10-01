ТСН у соціальних мережах

Росія зриває обміни полоненими: у ГУР повідомили, що приховують окупанти

Обміни військових і цивільних знову затримуються. Андрій Юсов пояснив, хто блокує процес і чому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Юсов

Всі затримки у процесі обміну полоненими відбуваються виключно з вини держави-агресорки Росії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає «Еспресо».

«Україна готова максимально швидко та ефективно проводити обміни — повертати як військових, так і цивільних, у тому числі й поза офіційними процедурами. Наша держава робить для цього все можливе», — підкреслив Юсов.

Нагадаємо, Україна докладає максимум зусиль, щоб повернути кожного полоненого додому. Але ще багатьох потрібно повернути. Є люди, які сидять у полоні з 2014-2016 років. «І вони досі там, а мають бути тут», — заявив раніше один з цивільних чоловіків, який повернувся з полону влітку 2025 року. Тоді, 24 серпня, Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими.

Тим часом журналіст «УНІАН» Дмитро Хилюк, який теж повернувся додому з полону влітку, заявив, що росіяни звинувачують лише в тому, що ти — українець.

