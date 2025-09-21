У Росії прибрали скандального генерала, який "проспав" прорив ЗСУ на Курщині

Олександр Лапін

Генерал-полковника ВС РФ Олександра Лапіна звільнено з військової служби. Командування Ленінградським військовим округом тепер перейшло до генерал-полковника Євгена Никифорова.

Про це повідомили російські ЗМІ.

За інформацією Татар-інформ, Лапін отримає посаду помічника голови Татарстану, проте джерело не уточнює деталей.

2022 року Лапін командував Центральним військовим округом та угрупуванням “Центр”, а згодом очолив Головний штаб — перше заступництво головнокомандувача Сухопутними військами, після чого став командувачем Ленінградського військового округу та угруповання “Північ”. Під його керівництвом війська на цьому напрямі брали участь у боях за Вовчанськ, обороні та наступальних операціях у Курській області.

За даними Wall Street Journal, за кілька місяців до наступу українських військ на Курську область Лапін розпустив раду, що відповідала за посилення оборони регіону. Це залишило прогалину на кордоні з Росією, якою скористалися ЗСУ для успішного просування.