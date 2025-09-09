Росіяни готуються до наступу на Донбасі: військовий назвав головні цілі окупантів

Російський танк.

Армія агресорки Росії уже готується до масштабного наступу на Донбасі. Загарбник вже розпочали промацування напрямків та пошук можливості «тотального контролю» логістичних шляхів до міст Слов’янськ і Краматорськ у Донецькій області.

Про це заявив військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

«Вогневий тиск на ці дороги — доволі важке завдання, адже вони розташовані відносно далеко від фронту, тим не менше болючий для нас результат мають», — наголосив військовий.

З його слів, місцевість на Донбасі дають можливості для маневрів та ефективного ведення бойових дій. Саме тому, наголосив «Осман», паралізації фронту й хаотичного відступу не буде.

Військовослужбовець ЗСУ зауважує: ця ситуація вчергове доводить, що основа в обороні та наступі — це жорсткий контроль логістики, а не «гонитва за знищенням» поодиноких загарбників у лісосмугах. Це другорядне завдання, додав Бунятов.

Нагадаємо, 8 вересня Генштаб повідомив, що українські Сили оборони звільнили село Зарічне у Донецькій області. Цей населений пункт звільнив 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» Сухопутних військ ЗСУ.

Зауважимо, головком Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ повернули 26 кв. км на одному з найскладніших напрямків — Покровському. З його слів, у серпні на цій ділянці фронту було втрачено 5 кв. км. Головнокомандувач також зауважив, що подібне співвідношення на користь ЗСУ і на Добропільському напрямку.

