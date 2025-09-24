ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Росіянам і далі доведеться звикати до “дронових санкцій” СБУ, - експерт

Вся територія рф від Балтики до Уралу прострілюється і під “санкціями” СБУ.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Росії дрони атакували завод "Газпром нафтохім Салават"

У Росії дрони атакували завод "Газпром нафтохім Салават" / © російські телеграм-канали

СБУ посилює дронові санкції проти росії: цілями Служби стали об'єкти по всій території ворога і росіяни мають до цього звикати.

Про це пише військовий експерт Олексій Копитько. 

На думку Копитька, Трамп змінив свою риторику, в тому числі, під впливом “дронових” ударів по рф. “Звернімось до традиційної рубрики “Малюк і друзі вводять санкції”. Щось постійно горить у Криму. Є удари по Москві, Астрахані, Башкортостану. В останньому дрони СБУ вдруге атакували один із найбільших комплексів з повним циклом переробки”, - пише експерт. 

Експерт наголошує, що сьогодні прострілюється вся російська територія від Балтики до Уралу. “СБУ вдруге за короткий термін дотягнулась дронами на відстань 1 400 кілометрів. Досягнення, яке вражає. Значення має не тільки сам факт атаки, а й те, що удар повторний, але відбити його росія не здатна”, - вважає Копитько. 

“Можливості отримувати надприбутки для рф тепер обмежено. росія вже змушена підвищувати НДС до 22% і об'єктивно в’язне у війні”, - резюмує експерт. 

Нагадаємо раніше стало відомо, що дрони СБУ вдруге за тиждень уразили “Газпром Нафтохім - Салават” у російському Башкортостані. Це один із найбільших в РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів. Відстань від території України до цілі - близько 1400 кілометрів. 

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie