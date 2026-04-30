Противнику буде боляче — на фронт скоро надійдуть нові типи FPV, заявив Флеш

FPV-дрон

В Україні незабаром з’являться нові типи FPV-дронів, які вже пройшли випробування і готуються до постачання на передову.

Про це заявив військовий експерт і фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш.

За його словами, ці безпілотники значно посилять можливості українських військових на полі бою.

«У нас вже випробувані і скоро надійдуть на фронт нові типи FPV. Противнику буде боляче», — наголосив експерт.

Він додав, що найближчим часом Україна зможе ефективно контролювати зону на глибину 100–150 кілометрів від державного кордону за допомогою ударних безпілотників близької дії. Саме там, за його словами, розташовані ключові цілі противника.

Крім того, очікується подальше нарощування кількості дронів для дальніх ударів, що дозволить розширити географію ураження.

Флеш також натякнув на додаткові новації, зазначивши, що «будуть ще подарунки» для ворога.

Він підкреслив, що нова команда Міністерства оборони працює над розвитком інновацій та забезпеченням армії, тоді як українські військові ефективно використовують наявні ресурси.

