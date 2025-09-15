У Ямполі тривають бої / © Deepstatemap

У селищі Ямпіль Донецької області окупанти, вдягнені у цивільний одяг, відкрили вогонь з автоматичної зброї.

Про це повідомляє DeepState.

Аналітики надали докази чергового порушення норм міжнародного права з боку російських військових.

«Чергове порушення норм міжнародного права з боку московитів, які, як видно на кадрах, в цивільному одязі ведуть вогонь з автомата», — повідомляють фахівці.

Росіянам вдалося забігти в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання. Ворог ховається в хатах / © Deepstatemap

За даними Сил оборони, російським підрозділам вдалося прорватися в населений пункт, однак одразу почалося їхнє знищення. Ворог намагається ховатися у житлових будинках, підвалах та погребах, використовуючи місцевих мешканців, які не встигли евакуюватися, як «живий щит».

«Наразі ка**пам вдалося забігти в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання. Ворог ховається в хатах, підвалах, погребах тощо. Особливо варто відмітити, що у роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту, а “русня”, користуючись цим ховається в самих будинках», — зазначили експерти.

Фіксація росіян у цьому районі відбувається не вперше. Українські військові попереджають, що ворог і надалі намагатиметься активізуватися на цьому напрямку, оскільки Ямпіль є важливим населеним пунктом для контролю позицій на сході.

Наразі у селищі тривають активні бої.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили село на Покровському напрямку в Донецькій області. В Генштабі повідомили, як 225-й штурмовий полк зачистив населений пункт.