Війна
109
Росіянам вдалося захопити Зелений Гай — Deep State

Ворог окупував Зелений Гай, а також просунувся поблизу Лозової на Харківщині та Попового Яру на Донеччині.

Світлана Несчетна
Російські війська

Російські війська / © Associated Press

Російські загарбники окупували Зелений Гай та просунулися біля Лозової на Харківщині. Також окупанти просунулися поблизу Попового Яру Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт Deep State.

«Мапу оновлено. Ворог окупував Зелений Гай, а також просунувся поблизу Лозової та Попового Яру», — сказано у повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що Силам оборони після декількох важких днів вдалося певною мірою стабілізувати ситуацію в районі Добропілля по відтинку населених пунктів Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр.

