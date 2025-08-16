- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіянам вдалося захопити Зелений Гай — Deep State
Ворог окупував Зелений Гай, а також просунувся поблизу Лозової на Харківщині та Попового Яру на Донеччині.
Російські загарбники окупували Зелений Гай та просунулися біля Лозової на Харківщині. Також окупанти просунулися поблизу Попового Яру Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт Deep State.
«Мапу оновлено. Ворог окупував Зелений Гай, а також просунувся поблизу Лозової та Попового Яру», — сказано у повідомленні.
Напередодні повідомлялося, що Силам оборони після декількох важких днів вдалося певною мірою стабілізувати ситуацію в районі Добропілля по відтинку населених пунктів Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр.