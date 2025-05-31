Росіянам виплатили гроші за збиття F-16: The Telegraph назвав суму

Винищувач F-16 / © Associated Press

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Російська компанія Fores, яка спеціалізується на постачанні для нафтової промисловості, виплатила 15 мільйонів рублів (майже $200 000) дванадцятьом російським окупантам, які нібито причетні до збиття першого американського винищувача F-16 в Україні.

Про це пише видання The Telegraph.

Офіційно не повідомляється, коли саме було нібито збито F-16. Видання пише, що від моменту передавання F-16 в серпні 2024 року, Україна втратила щонайменше три таких винищувачі, двоє пілотів загинули. Лише одна втрата підтверджена як результат ворожого вогню, решта — в процесі розслідування.

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«Ці премії є частиною ширшої російської тактики стимулювання військових до активного знищення західної техніки. Fores раніше оголошувала винагороди за знищення танків НАТО в Україні, і вже здійснила низку таких виплат», — зазначає видання.

Нагадаємо, 16 травня було втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу РФ. Пілот вижив.

За попередньою інформацією, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Втім, на борту виникла нештатна ситуація.