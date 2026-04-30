Війна
13
1 хв

Росіяни активізувалися на Донеччині: де просунувся ворог

Аналітики DeepState повідомляють про успішну зачистку Силами оборони позицій у Родинському та поблизу Вільного. Водночас зафіксовано просування ворога в районах Никинорівки та Родинського.

Руслана Сивак
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Українські військові провели успішні операції із зачистки територій у місті Родинське та в районі населеного пункту Вільне. Водночас зафіксовано просування російських окупаційних військ на інших ділянках фронту в цьому районі.

Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState.

Яка ситуація на фронті

Згідно з оновленими даними інтерактивної карти, Сили Оборони України здійснили зачистку у:

  • місті Родинське;

  • околицях села Вільне.

Паралельно з успішними діями українських підрозділів, ворог зміг просунутися безпосередньо у самому Родинському та поблизу населеного пункту Никинорівка.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Українські дрони-камікадзе подолали 150 км, щоб знищити російську авіацію на аеродромі «підскоку». OSINT-аналітики підтвердили точне місце удару, а військові розкрили назву БпЛА.

В Україні випробували нові типи FPV-дронів, які найближчим часом почнуть масово застосовувати на фронті.

Окрім цього, українські морські дрони уразили біля Керченського мосту два російські катери — «Соболь» і «Грачонок». Обидва судна були частиною охорони мосту та мали протидіяти морським і підводним загрозам.

