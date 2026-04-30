Росіяни активізувалися на Донеччині: де просунувся ворог
Аналітики DeepState повідомляють про успішну зачистку Силами оборони позицій у Родинському та поблизу Вільного. Водночас зафіксовано просування ворога в районах Никинорівки та Родинського.
Українські військові провели успішні операції із зачистки територій у місті Родинське та в районі населеного пункту Вільне. Водночас зафіксовано просування російських окупаційних військ на інших ділянках фронту в цьому районі.
Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState.
Яка ситуація на фронті
Згідно з оновленими даними інтерактивної карти, Сили Оборони України здійснили зачистку у:
місті Родинське;
околицях села Вільне.
Паралельно з успішними діями українських підрозділів, ворог зміг просунутися безпосередньо у самому Родинському та поблизу населеного пункту Никинорівка.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, Українські дрони-камікадзе подолали 150 км, щоб знищити російську авіацію на аеродромі «підскоку». OSINT-аналітики підтвердили точне місце удару, а військові розкрили назву БпЛА.
В Україні випробували нові типи FPV-дронів, які найближчим часом почнуть масово застосовувати на фронті.
Окрім цього, українські морські дрони уразили біля Керченського мосту два російські катери — «Соболь» і «Грачонок». Обидва судна були частиною охорони мосту та мали протидіяти морським і підводним загрозам.