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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни активізувалися на Харківщині: військові назвали ціль окупантів

Окупанти збільшили кількість обстрілів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Російські війська.

Російські війська. / © Associated Press

У Харківській області армія Російської Федерації прагне захопити Борову. Штурми на цьому відтинку фронту не припиняються.

Про це заявив командир групи "Терра" у складі 3 ОШБР Микола Волохов в ефірі "Ми-Україна".

"Дуже активно ведуться обстріли по всіх позиціях біля Борової. Ворог постійно намагається знайти те місце, де він би міг реалізувати свій потенціал. Почали кидати бронетехніку знову - у минулому її було значно менше, до моменту, поки ми не відбили селище Надія", - повідомив військовий.

Тим часом командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін в коментарі "24 каналу" розповів, що вже понад два тижні противник на Харківщині не припиняє штурмових дій в межах оборонної ділянки його бригади. Окупанти штурмують у напрямку селища Борова Ізюмського району, а також на схід від населеного пункту.

"Ворог, на превеликий жаль, активізувався дуже сильно. У пікові періоди навантаження його "рекорд" – наступ одразу на 18 напрямках", - зазначив військовий.

Як повідомлялося, росіяни намагаються прорвати оборону на Запоріжжі. Окупанти прагнуть тримати під вогневим контролем логістичні шляхи ЗСУ.

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