Росіяни активізували наступ на Харківщині та намагаються захопити нові райони: що відомо

Росіяни активізувалися на Харківщині / © фейсбук

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Росіяни продовжують щоденно тероризувати прикордонні села Чернігівської, Харківської та Сумської областей регулярними обстрілами. Водночас на півночі Харківщини ворожі піхотні підрозділи активізували штурми та намагаються задіяти важку техніку, аби розширити контрольовану територію.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Росіяни активізувалися на Харківщині: подробиці від ДПСУ

За словами Демченка, рух окупантів помітний на Харківщині та на Сумщині. Спроби локальних атак фіксуються в Шосткинському та Конотопському районах. Загалом, активність ворога у Сумській області помітно нижча, ніж у Харківській.

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Найбільша кількість спроб атак і застосування озброєння та техніки фіксується саме на Харківщині. Росіяни прагнуть окупувати нові території. Найбільш активні росіяни на смузі оборони бригади «Гарт».

«Зараз більше спроб атак і застосування ворогом озброєння і техніки відбувається саме по напрямку Харківської області», — каже Демченко.

Водночас на Чернігівщині загарбники наразі не мають у своєму розпорядженні достатнього угруповання сил для ведення наступальних дій.

Демченко також зазначив, що діяльність російських ДРГ у прикордонних областях останнім часом суттєво скоротилася.

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Напередодні аналітики DeepState повідомили про розширення «червоної» зони поблизу Гранова на Південно-слобожанському напрямку в Харківській області.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, українські військові повідомили про підозрілу активність російських окупантів на лівобережжі Херсонщини під час гуманітарного перемир’я.

За даними Bild із посиланням на аеророзвідку та бійців ЗСУ, ворог готує позиції вздовж 100-кілометрової ділянки Дніпра, масово переміщує вантажівки з бойовими групами, а також захищає техніку антидроновими сітками в промзоні Каховки. У районі Раденська росіяни активно укріплюють бункери та накопичують у лісосмугах реактивні системи залпового вогню «Град».

Місцеві жителі Голої Пристані та військові підтверджують стягування сил. На думку захисників, окупанти можуть готуватися до форсування Дніпра, висадки десанту та спроби повернути контроль над Херсоном одразу після закінчення режиму тиші 1 листопада.

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