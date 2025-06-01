ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

Росіяни активізувалися на Курщині — стягують техніку та облаштовують позиції

Підрозділ розвідувальних дронів Сумського прикордонного загону завдає там втрат як живій силі ворога, так і його вогневим засобам.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росіяни активізувалися на Курщині — стягують техніку та облаштовують позиції

Командування РФ стягує техніку та облаштовує позиції на Курщині / © ТСН.ua

Російська армія активізувалася в Курській області. Військові стягують техніку та облаштовують позиції для операторів БпЛА.

Про це 1 червня заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко заявив, що поблизу українського кордону РФ стягує артилерійські засоби та облаштовує позиції для запуску дронів.

Отже, як зазначив речник, завданням українських військових є викривати, застосовуючи розвіддрони, такі позиції, засоби ураження противника для того, щоб бити по них і не дати можливості ворогу інтенсивно застосовувати засоби ураження саме по території України.

Демченко також відзначив ефективну роботу підрозділу розвідувально-ударних БпЛА Prime Сумського прикордонного загону, який завдає втрат як живій силі ворога, так і його вогневим засобам.

За словами речника, контроль над прикордонною зоною залишається одним із пріоритетів для українських військових у боротьбі з повітряною загрозою та проникненням диверсійно-розвідувальних груп.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що РФ готує відповідь за операції ЗСУ в Курській і Бєлгородській областях. Кремль прагне створити “буферну зону” в Сумській області.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie