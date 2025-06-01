Командування РФ стягує техніку та облаштовує позиції на Курщині / © ТСН.ua

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Російська армія активізувалася в Курській області. Військові стягують техніку та облаштовують позиції для операторів БпЛА.

Про це 1 червня заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко заявив, що поблизу українського кордону РФ стягує артилерійські засоби та облаштовує позиції для запуску дронів.

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Отже, як зазначив речник, завданням українських військових є викривати, застосовуючи розвіддрони, такі позиції, засоби ураження противника для того, щоб бити по них і не дати можливості ворогу інтенсивно застосовувати засоби ураження саме по території України.

Демченко також відзначив ефективну роботу підрозділу розвідувально-ударних БпЛА Prime Сумського прикордонного загону, який завдає втрат як живій силі ворога, так і його вогневим засобам.

За словами речника, контроль над прикордонною зоною залишається одним із пріоритетів для українських військових у боротьбі з повітряною загрозою та проникненням диверсійно-розвідувальних груп.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що РФ готує відповідь за операції ЗСУ в Курській і Бєлгородській областях. Кремль прагне створити “буферну зону” в Сумській області.

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