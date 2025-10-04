Росіяни активно просуваються на фронті: як змінилася ситуація

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Реклама

Російська окупаційна армія розвиває наступ на всіх напрямках, однак на Покровському напрямку втрати російської піхоти зросли на третину.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові РФ продовжили наступальні операції на Куп’янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Реклама

Командир українського полку безпілотних систем, що діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що російські війська значно зменшили активність диверсійних та розвідувальних груп через українські оборонні споруди на північній та північно-західній околицях Куп’янська, а також що погані погодні умови впливають на використання безпілотників.

Водночас, за даними аналітиків, ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

«Український 7-й корпус швидкого реагування, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що втрати російської піхоти зросли на 30% у вересні порівняно з серпнем, а українські оператори безпілотників розширили зону ураження і можуть запускати безпілотники FPV за кілька кілометрів позаду російських позицій», — уточнили експерти.

Крім цього, російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

Реклама

Нагадаємо, на Покровському напрямку в районі села Зелений Гай Волноваського району Донецької області тривають активні бойові дії. За даними оглядачів, російські війська протягом тривалого часу намагаються закріпитися у селі, проте воно й досі перебуває в так званій «сірій зоні».