Росіяни атакують Покровськ на мотоциклах: у Forbes оцінили, наскільки ефективна ця тактика

Покровськ

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Найімовірніше, захоплення міста Покровськ є пріоритетом Кремля у його війні проти України. Тактика мотоциклетних атак, яку застосовує армія РФ, іноді спрацьовує та допомагає окупантам зрушити лінію фронту на сході України.

Про це пише Forbes.

Дві російські польові армії, кожна чисельністю 10 000 солдатів або більше, більшу частину минулого року повільно просувалися до Покровська зі зруйнованої Авдіївки, але зупинилися, оскільки український опір посилився. Тому тепер росіяни намагаються оточити Покровськ замість прямого атакування його. Останніми днями російські штурмові групи штурмували лінію українських окопів, що тягнеться вздовж траси Т-0504, що сполучає Покровськ та місто Костянтинівка, на північ від Торецька.

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“Перетин лінії траншей — це необхідний перший крок, якщо росіяни збираються оточити Покровськ. Ціною великих зусиль вони вимагають певного прогресу, і їхні мотоциклетні війська лідирують”, — йдеться у матеріалі

Провівши розвідку невеликими розвідувальними групами, багато з яких були на велосипедах, росіяни зіткнулися з жорсткою обороною, яку обіймали українські 14 бригада національної гвардії, 38 бригада морської піхоти і 117 важка механізована бригада. Спробувавши провести масштабніший наступ 17 квітня, росіяни втратили 21 одиницю бронетехніки і до 240 солдатів.

Втрати у Покровську

Як пишуть у Forbes, останніми днями один російський підрозділ — 39-та мотострілецька бригада — знайшов слабке місце на українській лінії: ділянка відкритої траншейної лінії за селом Малинівка, позбавлена ​​якогось лісового покриву.

“Російські безпілотники вразили частину бронетехніки, яка перевозила українські війська до траншеї, та протягом вихідних захопили її частину. Українська контратака провалилася, коли безпілотники вразили піхоту атакуючого”, — зазначили аналітики.

Просунувшись приблизно на 1,6 км за місяць і захопивши плацдарм в українських оборонних спорудах навколо Покровська, росіяни тепер спроможні використати це досягнення. Якщо вони зможуть перекинути більше сил у плацдарм, вони зможуть захопити більше землі і чинитимуть тиск на східний фланг Покровська.

“Це надзвичайно ризиковано. Більшість атак російських мотоциклістів зазнають невдачі, часто коштом більшої частини задіяних військ та мотоциклів. Наступні атаки за допомогою запасу бронетехніки Росії, що вичерпується, також обходяться дорого. Цивільні мотоцикли, автомобілі, фургони та вантажівки тепер становлять 90 відсотків втрат російської техніки, але це не означає, що російські полки не втрачають також десятки танків та бойових машин щотижня”, — пишуть аналітики.

Відомо, що кожного дня втрати військ становлять близько 1000 осіб. Це майже стільки ж війська, скільки Кремлю вдається набирати щодня. Навіть невелике збільшення втрат особового складу призведе до російських збройних сил до дефіциту особового складу.

Нагадаємо, армія РФ не перший місяць з усіх сил намагається зайти до Покровська на Донеччині. Втім, окупантам це не вдається. До міста українським командуванням були перекинуті боєздатні підрозділи.