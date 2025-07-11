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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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499
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1 хв

Росіяни атакують Україну безпілотниками: в Повітряних силах назвали небезпечні напрямки

Ворожі дрони зафіксовані у восьми областях України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Атака дронів

Ворожі дрони рухаються в кількох напрямках

Ввечері п’ятниці, 11 липня, в Україні зафіксована активність російських бойових безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних Силах України.

Оновлення інформації щодо ворожих безпілотників:

  • БпЛА на Сумщині та Чернігівщині — курсом на південно-західний напрямок.

  • БпЛА на півночі Київщини — курсом на захід.

  • БпЛА на півночі Черкащини — курсом на південь.

  • БпЛА на сході Полтавщини — курсом на північно-західний напрямок.

  • БпЛА на Херсонщині — курсом на Миколаївщину.

  • БпЛА на Миколаївщині — курсом на північно-західний напрямок.

  • Група БпЛА на Харківщині — курсом на захід, на Полтавщину.

  • Група БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на південно-західний напрямок.

Також фіксується група ударних дронів на півдні, яка летить курсом у Запорізьку область.

Нагадаємо, У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка є загроза. Нові групи «Шахедів» рухаються на південь України, один — на Київ.

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