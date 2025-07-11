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- Війна
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Росіяни атакують Україну безпілотниками: в Повітряних силах назвали небезпечні напрямки
Ворожі дрони зафіксовані у восьми областях України.
Ввечері п’ятниці, 11 липня, в Україні зафіксована активність російських бойових безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних Силах України.
Оновлення інформації щодо ворожих безпілотників:
БпЛА на Сумщині та Чернігівщині — курсом на південно-західний напрямок.
БпЛА на півночі Київщини — курсом на захід.
БпЛА на півночі Черкащини — курсом на південь.
БпЛА на сході Полтавщини — курсом на північно-західний напрямок.
БпЛА на Херсонщині — курсом на Миколаївщину.
БпЛА на Миколаївщині — курсом на північно-західний напрямок.
Група БпЛА на Харківщині — курсом на захід, на Полтавщину.
Група БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на південно-західний напрямок.
Також фіксується група ударних дронів на півдні, яка летить курсом у Запорізьку область.
Нагадаємо, У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка є загроза. Нові групи «Шахедів» рухаються на південь України, один — на Київ.