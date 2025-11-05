Росіяни атакували авто, яке розвозило хліб населенню, є загиблий і поранені

Хлібовозка / © скриншот з відео

У Сумській області, в Середино-Будській громаді російські війська вдарили дроном по цивільному авто, яке здійснювало доставлення хліба. Внаслідок атаки є загиблий і поранені.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура в Telegram.

«За даними слідства, 5 листопада 2025 року близько 15:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, в Середино-Будській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільний транспортний засіб, який розвозив хліб місцевому населенню», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, внаслідок ворожої атаки загинув 34-річний водій автівки, ще троє цивільних зазнали поранення.

