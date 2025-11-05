ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували авто, яке розвозило хліб населенню, є загиблий і поранені

Росіяни вдарили дроном по машині, яка розвозила хліб.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Хлібовозка

Хлібовозка / © скриншот з відео

У Сумській області, в Середино-Будській громаді російські війська вдарили дроном по цивільному авто, яке здійснювало доставлення хліба. Внаслідок атаки є загиблий і поранені.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура в Telegram.

«За даними слідства, 5 листопада 2025 року близько 15:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, в Середино-Будській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільний транспортний засіб, який розвозив хліб місцевому населенню», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, внаслідок ворожої атаки загинув 34-річний водій автівки, ще троє цивільних зазнали поранення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по Тростянецькій громаді на Сумщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie