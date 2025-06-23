Росіяни атакували Білгород-Дністровський балістикою: є загиблі (фото)

Росіяни зруйнували навчальний заклад на Одещині балістикою / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Росіяни атакували місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було», — написав він.

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Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже тривають.

Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Кіпер наголосив, що цей удар по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області — абсолютно божевільний.

«За попередніми даними, це був удар балістичної ракети. Дітей у ліцеї не було — зараз канікули. Але були працівники ліцею. На жаль, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», — сказав він.

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Внаслідок удару РФ ліцей повністю зруйнований / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Внаслідок удару РФ ліцей повністю зруйнований. Триває рятувальна операція. Залучені всі необхідні служби.

«Жоден із таких російських ударів не є випадковим — російська армія точно знає, куди бʼє. І це — демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи — усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію», — відреагував на удар по ліцею президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 червня армія РФ вдарила по Білгород-Дністровському. Там загинуло двоє людей. Внаслідок удару зруйновано навчальний заклад — ліцей. За даними голови ОВА Олега Кіпера, під завалами можуть бути викладачі.

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