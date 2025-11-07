Росіяни атакували дронами Одещину: куди поцілили

Ракетна атака / © ТСН.ua

Ввечері 7 листопада російські війська здійснили чергову цинічну атаку ударними безпілотниками на критичну інфраструктуру Одеської області. Попри ефективну роботу сил протиповітряної оборони, зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні регіону.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Олег Кіпер підтвердив, що сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно, але повністю уникнути наслідків не вдалося.

«Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області», — зазначив очільник ОВА.

На щастя, за попередніми даними, інформація про загиблих та постраждалих серед цивільного населення не надходила. Наразі деталі наслідків та обсяги пошкоджень уточнюються. Наразі атака на область продовжується.

«Мешканці Одеської області, перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека — ПС ЗСУ», — зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, ввечері 7 листопада у Харківській області внаслідок ворожого удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по селу Коротич постраждали четверо цивільних осіб. Усіх потерпілих госпіталізовано.

Раніше російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Графіки погодинних відключень світла 7 листопада застосовуються у більшості регіонів України.