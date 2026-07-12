Удар по Нікополю

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Росіяни продовжують атакувати мирні міста України. Від ударів дронами сьогодні, зокрема, постраждав Нікополь Дніпропетровської області. Після нальоту безпілотників уже відомо про щонайменше 4 поранених людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни атакували Нікополь: є поранені цивільні

За даними очільника ОВА, поранень унаслідок російської атаки безпілотниками по Нікополю дістали четверо людей.

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«Постраждали троє чоловіків і жінка. 44-річного та 56-річного чоловіків госпіталізували», — пише Ганжа.

Усі поранені перебувають у стані середньої тяжкості.

Унаслідок ударів пошкоджено магазин та будівлю, яка не використовується.

Росіяни можуть збільшити радіус атак

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що на тлі ймовірних мирних переговорів війна перейшла у фазу глибоких та середніх ударів.

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На його думку, Україна перебуває у кращих умовах, адже Росія має величезну територію з безліччю критичних об’єктів, які вона не зможе захистити.

Водночас Україна залишається вразливою, оскільки РФ хаотично б’є по цивільних об’єктах. Хоча від «Шахедів» тил загалом захищений, у 100-кілометровій зоні ворог намагатиметься нищити усе: АЗС, пошту, склади, техніку, дороги та електропідстанції.

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