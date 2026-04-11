Росіяни атакували маршрутку з пасажирами: що відомо
У Херсоні російський дрон влучив у маршрутний автобус. Поранення отримав водій.
Російські війська атакували цивільний транспорт у Херсоні. Під удар безпілотника потрапив маршрутний автобус у Корабельному районі міста.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Інцидент стався близько 11:00. Внаслідок атаки поранення отримав 42-річний водій автобуса. Його доправили до лікарні співробітники поліції.
За попередніми даними, у чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.
Інформації про постраждалих серед пасажирів наразі немає — станом на цей час ніхто з них по медичну допомогу не звертався.
Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин та документують наслідки атаки.
Раніше у Дніпровському районі Херсона росіяни атакувати безпілотниками швидку. Внаслідок удару постраждало троє медиків.
Нагадаємо, російські війська вже атакували цивільний транспорт на півдні та сході України. Зокрема, у Нікополі Дніпропетровської області FPV-дрон вдарив по пасажирському автобусу в центрі міста. Унаслідок тієї атаки загинули щонайменше четверо людей, ще кілька отримали поранення.
Того ж дня російські війська вдруге обстріляли цивільний транспорт на Нікопольщині — постраждали п’ятеро осіб.