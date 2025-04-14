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- Війна
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В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки дронами, є руйнування (фото)
Через нічну атаку на Одещину вогонь охопив кілька об’єктів, зруйновано інфраструктуру. Кількість постраждалих зросла до семи людей.
Російські війська атакували Одеську область безпілотниками у ніч проти 14 квітня. Через це виникли пожежі і зафіксовані руйнування.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України та в Офісі генерального прокурора.
Через влучання під час атаки на Одещину виникли пожежі за кількома адресами. Рятувальники оперативно їх загасили.
Було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, приватні підприємства, складське приміщення, станцію техобслуговування, медичні заклади, магазини та щонайменше 37 автомобілів.
За попередніми даними, постраждали семеро людей. Їх госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами та опіками.
З наслідками ворожих ударів боролися 14 одиниць техніки ДСНС та 67 рятувальників. Також залучено одну одиницю техніки та трьох добровольців від Асоціації добровільних пожежних України.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.
Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни атакували Одесу. Через удар безпілотника в одному з медичних закладів пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна.