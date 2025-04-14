В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки дронами, є руйнування (фото)

Пожежа в Одеській області внаслідок російської атаки / © ДСНС України

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Російські війська атакували Одеську область безпілотниками у ніч проти 14 квітня. Через це виникли пожежі і зафіксовані руйнування.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України та в Офісі генерального прокурора.

Через влучання під час атаки на Одещину виникли пожежі за кількома адресами. Рятувальники оперативно їх загасили.

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Було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, приватні підприємства, складське приміщення, станцію техобслуговування, медичні заклади, магазини та щонайменше 37 автомобілів.

За попередніми даними, постраждали семеро людей. Їх госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами та опіками.

З наслідками ворожих ударів боролися 14 одиниць техніки ДСНС та 67 рятувальників. Також залучено одну одиницю техніки та трьох добровольців від Асоціації добровільних пожежних України.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Пожежа в Одеській області внаслідок російської атаки / © ДСНС України

Згоріле авто / © ДСНС України

Пожежа в Одеській області внаслідок російської атаки / © ДСНС України

Пожежа в Одеській області внаслідок російської атаки / © ДСНС України

Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни атакували Одесу. Через удар безпілотника в одному з медичних закладів пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна.