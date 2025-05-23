Росіяни атакували Одесу балістикою: є жертва і багато поранених

Ракетна атака / © ТСН.ua

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Російські війська 23 травня завдали ударів двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, ще восьмеро — поранені.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Через атаку балістикою на Одесу загинув працівник порту. Кіпер висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

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Ще восьмеро людей отримали поранення. Четверо поранених перебувають у важкому стані, двоє — у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження.

Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного.

«Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!» — закликав очільник ОВА.

Нагадаємо, вдень 23 травня в Одесі прогриміли потужні вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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А вранці російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Загарбники застосували новий дрон, який раніше не фіксували українські сили ППО. Візуально цей безпілотник нагадував «Ланцет».