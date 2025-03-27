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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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235
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Росіяни атакували "швидку" у Херсоні: є поранені

окупанти невпинно куховарять по місту.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Росіяни атакували "швидку" у Херсоні

Росіяни атакували "швидку" у Херсоні / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні під російський обстріл потрапила бригада "швидкої", яка допомагала пораненому. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

/ © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Медики евакуювали до лікарні 59-річного чоловіка, який отримав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх.

"Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій отримали вибухові травми та контузії", — деталізував чиновник.

Усі потерпілі перебувають у лікарні.

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня росіяни обстріляли центр Херсона. Загинуло двоє людей.

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