Росіяни атакували "швидку" у Херсоні: є поранені

Росіяни атакували "швидку" у Херсоні / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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У Херсоні під російський обстріл потрапила бригада "швидкої", яка допомагала пораненому. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Медики евакуювали до лікарні 59-річного чоловіка, який отримав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх.

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"Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій отримали вибухові травми та контузії", — деталізував чиновник.

Усі потерпілі перебувають у лікарні.

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня росіяни обстріляли центр Херсона. Загинуло двоє людей.

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